Поблагодарил за поддержку и пригласил в Украину: Умеров поговорил с министром обороны Венгрии

Сегодня, 11 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", - говорится в сообщении.

Умеров поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Также пригласил министра в Киев", - добавил Умеров.

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Напомним

Венгерская партия "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита Евросоюза.

Они утверждают, что этот процесс должен основываться на консенсусе и тщательной оценке потенциального влияния Украины на ЕС.

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