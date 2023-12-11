Поблагодарил за поддержку и пригласил в Украину: Умеров поговорил с министром обороны Венгрии
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров провел откровенный телефонный разговор с министром обороны Венгрии, поблагодарив Венгрию за разминирование и медицинскую помощь и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. Умеров также пригласил венгерского министра в Киев.
Сегодня, 11 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", - говорится в сообщении.
Умеров поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"Также пригласил министра в Киев", - добавил Умеров.
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Напомним
Венгерская партия "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита Евросоюза.
Они утверждают, что этот процесс должен основываться на консенсусе и тщательной оценке потенциального влияния Украины на ЕС.
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Поблагодарил за поддержку и пригласил в Украину: Умеров поговорил с министром обороны Венгрии
Министр обороны Украины Умеров провел откровенный телефонный разговор с министром обороны Венгрии, поблагодарив Венгрию за разминирование и медицинскую помощь и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. Умеров также пригласил венгерского министра в Киев.
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