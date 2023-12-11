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Поблагодарил за поддержку и пригласил в Украину: Умеров поговорил с министром обороны Венгрии

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:52  •  15257 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров провел откровенный телефонный разговор с министром обороны Венгрии, поблагодарив Венгрию за разминирование и медицинскую помощь и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. Умеров также пригласил венгерского министра в Киев.

Сегодня, 11 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", - говорится в сообщении.

Умеров поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Также пригласил министра в Киев", - добавил Умеров.

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Напомним

Венгерская партия "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита Евросоюза.

Они утверждают, что этот процесс должен основываться на консенсусе и тщательной оценке потенциального влияния Украины на ЕС.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Подякував за підтримку та запросив до України: Умєров поговорив з міністром оборони Угорщини
He thanked him for his support and invited him to Ukraine: Umerov talks to Hungarian Defense Minister
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Поблагодарил за поддержку и пригласил в Украину: Умеров поговорил с министром обороны Венгрии

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