Избиение пограничников в Мариуполе: полиция задержала двух подозреваемых

"Установлено, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.

Полиция задержала двух подозреваемых. Устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть.