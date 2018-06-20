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Избиение пограничников в Мариуполе: полиция задержала двух подозреваемых

Избиение пограничников в Мариуполе: полиция задержала двух подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе в Мариуполе. Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Установлено, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.

Полиция задержала двух подозреваемых. Устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть.

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