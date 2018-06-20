Побиття прикордонників у Маріуполі: поліція затримала двох підозрюваних

"Встановлено, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби причетні двоє чоловіків 1999 року народження. Дані особи проходили стажування в службі охорони підприємства", - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.

Поліція затримала двох підозрюваних. Встановлюються інші учасники конфлікту. Повні обставини події з’ясовуються.

Кримінальне провадження за даним фактом перекваліфіковане на ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Маріуполі побили прикордонників. У результаті побиття двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа.