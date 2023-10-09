Избиение мужчины в ТЦК Черновцов: ГБР расследует действия военных и правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. ГБР проводит расследование действий военных и полицейских в помещении Черновицкого областного военкомата, которые были на опубликованном сегодня в сети видео с избиением мужчины, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
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“Работники ГБР осуществляют расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки. В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей по применению силы к гражданину”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения.
В ГБР также сообщили, что в настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео.
“Решается вопрос о сообщении о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищении человека, сопровождавшемся причинением ему физических страданий”, - добавили в ГБР.
Также отметили, что на следующий день после происшествия Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование инцидента. В августе 2023 года дело было передано Государственному бюро расследований.
Напомним
В сети появилось видео избиения мужчины в Черновцах, которое произошло более года назад. Правоохранители приобщили его к производству и проводят служебную проверку.