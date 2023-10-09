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Побиття чоловіка у ТЦК Чернівців: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців

Побиття чоловіка у ТЦК Чернівців: ДБР розслідує дії військових та правоохоронців

Київ • УНН

 • 505453 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. ДБР проводить розслідування дій військових та поліцейських у приміщенні Чернівецького обласного військкомату, які були на опублікованому сьогодні в мережі відео з побиттям чоловіка, повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

Цитата

“Працівники ДБР здійснюють розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

В ДБР також повідомили, що наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео.

“Вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань”, - додали в ДБР.

Також зазначили, що наступного дня після події Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування інциденту. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо

У мережі з’явилося відео побиття чоловіка у Чернівцях, яке сталось понад рік тому. Правоохоронці долучили його до провадження і проводять службову перевірку.

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