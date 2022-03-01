По женщинам и детям: стратегический бомбардировщик рашистов 16-ю ракетами атаковал мирных харьковчан

Цитата

"Бомбардировщик предпринял четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) - Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет", - говорится в сообщении.

Детали

Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, среди них и дети.

Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в промежутке времени с 19.07 по 19.51 28 февраля 2022 года. В свое время материалы обязательно передадут в Гаагу.

"К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов. Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", - отметили в Командовании.

Добавим

В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал город.