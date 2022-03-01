По женщинам и детям: стратегический бомбардировщик рашистов 16-ю ракетами атаковал мирных харьковчан
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием - ракетами класса "воздух-поверхность". Об этом УНН информирует со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
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"Бомбардировщик предпринял четыре захода по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) - Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет", - говорится в сообщении.
Детали
Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, среди них и дети.
Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в промежутке времени с 19.07 по 19.51 28 февраля 2022 года. В свое время материалы обязательно передадут в Гаагу.
"К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов. Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", - отметили в Командовании.
Добавим
В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал город.