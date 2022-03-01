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По жінках та дітях: стратегічний бомбардувальник рашистів 16-ма ракетами атакував мирних харків’ян

По жінках та дітях: стратегічний бомбардувальник рашистів 16-ма ракетами атакував мирних харків’ян

Київ • УНН

 • 239668 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-поверхня". Про це УНН інформує з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook.

Цитата

"Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги.

"На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів. Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", - зауважили в Командуванні.

Додамо

У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто.

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