По всей Украине воздушная тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения по всей территории Украины. Этому предшествовала ночная атака 113 дронами, из которых 57 было уничтожено в 11 областях.
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
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«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.
Напомним,
россия ночью атаковала Украину 113 беспилотниками, уничтожено 57 вражеских дронов в 11 областях.