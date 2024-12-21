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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По всей Украине воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

По всей Украине воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

Киев  •  УНН

 • 7801 просмотра

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения по всей территории Украины. Этому предшествовала ночная атака 113 дронами, из которых 57 было уничтожено в 11 областях.

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.  

Детали

«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Напомним,

россия ночью атаковала Украину 113 беспилотниками, уничтожено 57 вражеских дронов в 11 областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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