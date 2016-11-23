По позициям сил АТО в Новотроицком, Марьинке и Павлополе огонь вел снайпер - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции боевики обстреляли ряд городов, причем в Новотроицком, Марьинке и Павлополе работал снайпер, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Из минометов и гранатометов оккупанты вели огонь по Марьинке, Широкино, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.
Также в штабе сообщают, что на донецком направлении боевики использовали гранатометы.
"На донецком направлении стреляли по нашим позициям в районе Авдеевки и Луганского из БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.
Кроме того, в штабе добавили, что из тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новоалександровки и Троицкого в Луганской области.
Напомним, с начала суток незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушали "режим тишины".