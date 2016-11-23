По позиціях сил АТО в Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополі вогонь вів снайпер – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В зоні проведення антитерористичної операції бойовики обстріляли низку міст, при чому в Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю працював снайпер, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар’їнці та Павлополю вогонь вів снайпер”, — йдеться в повідомленні.
Також у штабі повідомляють, що на донецькому напрямку бойовики використали гранатомети.
“На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки та Луганського з БМП, гранатометів та стрілецької зброї”, — додали у штабі.
Крім того, у штабі додали, що з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новолександрівки та Троїцького на Луганщині, а по Новоолександрівці стріляв снайпер.
Нагадаємо, з початку доби незаконні збройні формування 22 рази порушували "режим тиші".