По позиціях сил АТО в Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополі вогонь вів снайпер – штаб

“З мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар’їнці та Павлополю вогонь вів снайпер”, — йдеться в повідомленні.

Також у штабі повідомляють, що на донецькому напрямку бойовики використали гранатомети.

“На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки та Луганського з БМП, гранатометів та стрілецької зброї”, — додали у штабі.

Крім того, у штабі додали, що з тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новолександрівки та Троїцького на Луганщині, а по Новоолександрівці стріляв снайпер.

Нагадаємо, з початку доби незаконні збройні формування 22 рази порушували "режим тиші".