По Никополю оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии - ОВА

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"Ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую громады. Выпустил почти два десятка снарядов", - сообщил Лысак в Telegram.

Детали

Спасатели, по словам главы ОВА, еще обследуют населенные пункты, которые атаковал агрессор. Уточняют последствия ударов.

"Обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

Напомним

В ночь на 16 октября оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами, одну сбили, другая попала.