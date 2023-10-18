По Нікополю окупанти вночі вдарили з важкої артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 18 жовтня обстріляли Нікополь та дві громади у Дніпропетровській області. Про це повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Уночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. З важкої артилерії обстрілював районний центр, Марганецьку та Мирівську громади. Випустив майже два десятки снарядів", - повідомив Лисак у Telegram.
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Рятувальники, зі слів голови ОВА, ще обстежують населені пункти, які атакував агресор. Уточнюють наслідки ударів.
"Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.
Нагадаємо
У ніч на 16 жовтня окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами, одну збили, інша влучила.