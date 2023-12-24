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По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 14:25  •  10052 просмотра

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13 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии во время ремонта печи. Власти расследуют инцидент.

По меньшей мере 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва плавильной печи на никелевом заводе в Индонезии, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня в 5:30 в Индонезии произошел взрыв в индустриальном парке на острове Сулавеси во время ремонта печи. Около 38 человек были доставлены в больницу, некоторые из них в критическом состоянии.    

По меньшей мере пятеро китайских и восемь индонезийских рабочих погибли, когда печь внезапно взорвалась во время ее ремонта.

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Взрыв был настолько мощным, что разрушил печь и и повредил части боковых стен здания.

Индонезийские власти устанавливают причины взрыва.

Напомним,

Во Львове под завалами после взрыва дома, о котором объявил мэр Садовый, было найдено тело мужчины. Ранее также было найдено тело женщины.

В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната: один человек ранен.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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