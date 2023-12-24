По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии
Киев • УНН
13 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии во время ремонта печи. Власти расследуют инцидент.
По меньшей мере 13 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва плавильной печи на никелевом заводе в Индонезии, передает Sky News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня в 5:30 в Индонезии произошел взрыв в индустриальном парке на острове Сулавеси во время ремонта печи. Около 38 человек были доставлены в больницу, некоторые из них в критическом состоянии.
По меньшей мере пятеро китайских и восемь индонезийских рабочих погибли, когда печь внезапно взорвалась во время ее ремонта.
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Взрыв был настолько мощным, что разрушил печь и и повредил части боковых стен здания.
Индонезийские власти устанавливают причины взрыва.
Напомним,
Во Львове под завалами после взрыва дома, о котором объявил мэр Садовый, было найдено тело мужчины. Ранее также было найдено тело женщины.
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землетрясение магнитудой 6,3 балла.
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