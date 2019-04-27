По Киеву и области на Пасху объявили штормовое сообщение: грозы

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7 марта, 19:45 • 106138 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110191 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112899 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113839 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141935 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115084 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140046 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144953 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130349 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. По Киеву и Киевской области объявили штормовое предупреждение в ночь и на весь день 28 апреля. Пройдут грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В ближайшие часы 27 апреля с продолжением 28 апреля дождь. (I уровень опасности желтый)", говорится в сообщении.

"28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - ранее также сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что 28 апреля в Украине облачно с прояснениями. В Украине, кроме южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12 °; днем 19-24 °, на крайнем западе 15-18 °.

Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток характер погоды изменится.

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