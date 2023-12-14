По Херсонской области россияне выпустили 536 снарядов: попали по критической инфраструктуре, есть жертва
Киев • УНН
За сутки российские войска 114 раз атаковали Херсонскую область, в результате обстрелов один человек погиб и один получил ранения; объектами обстрелов стали объект критической инфраструктуры и жилые районы.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 114 раз, попали в том числе в критическую инфраструктуру в Херсонском районе, известно о погибшем и раненом, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 114 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный. По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения
Детали
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; биснес-центр в Херсоне.
Дополнение
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