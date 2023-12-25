По Херсонской области россияне выпустили 288 снарядов: есть погибшая и двое раненых
Киев • УНН
71 обстрел со стороны российских войск в Херсонской области привел к гибели одного человека и ранению двух
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 71 раз, известно об одном погибшем человеке, а также двух раненых, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 6 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов
Детали
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - сообщил Прокудин.
По данным Херсонской областной прокуратуры, под завалами погибла 37-летняя местная жительница из-за попадания снаряда в частный дом в Чернобаевке. Село российские захватчики обстреляли из артиллерии 24 декабря около 21:00.
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