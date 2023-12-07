Накануне так называемый "суд днр" вынес приговоры еще трем украинским военнослужащим из полка "Азов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Следственный комитет рф.

Детали

Речь идет о военнослужащих воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины Владислава Чужа, Богдана Безносько и Святослава Здоровенько.

Их так называемый "суд" признал виновными в якобы жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении на убийство, совершенном общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Украинским бойцам назначили наказание по вымышленным и сфальсифицированным уголовным делам в виде лишения свободы сроком на 25 лет каждому - с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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