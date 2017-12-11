Плей-офф Лиги чемпионов: "Шахтер" встретится с "Ромой"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов в которой будет выступать донецкий "Шахтер", передает УНН.
Команды были разделены на две корзины - в одном находились победители групп, в другой коллективы, занявшие вторые места в квартетах группового этапа.
"Горнякам" на данном этапе досталась итальянская "Рома".
Другие пары составили:
"Ювентус" - "Тоттенхэм";
"Базель" - "Манчестер Сити";
"Порту" - "Ливерпуль";
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед";
"Реал" - "ПСЖ";
"Челси" - "Барселона";
"Бавария" - "Бешикташ".
Примечательно, что впервые от Англии до данной стадии попали сразу пять клубов из Англии.
Добавим также, сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Соответствующие состоятся 6/7 и 13/14 марта.
Как сообщал УНН, Месси превзошел Роналду по статистике в 2017 году.