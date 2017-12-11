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10 марта, 17:10 • 109794 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 128511 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107773 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Плей-офф Лиги чемпионов: "Шахтер" встретится с "Ромой"

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов в которой будет выступать донецкий "Шахтер", передает УНН.

Команды были разделены на две корзины - в одном находились победители групп, в другой коллективы, занявшие вторые места в квартетах группового этапа.

"Горнякам" на данном этапе досталась итальянская "Рома".

Другие пары составили:

"Ювентус" - "Тоттенхэм";

"Базель" - "Манчестер Сити";

"Порту" - "Ливерпуль";

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед";

"Реал" - "ПСЖ";

"Челси" - "Барселона";

"Бавария" - "Бешикташ".

Примечательно, что впервые от Англии до данной стадии попали сразу пять клубов из Англии.

Добавим также, сеяные победители групп проведут первые матчи 1/8 финала на выезде 13/14 и 20/21 февраля. Соответствующие состоятся 6/7 и 13/14 марта.

Как сообщал УНН, Месси превзошел Роналду по статистике в 2017 году.

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