Плей-оф Ліги чемпіонів: "Шахтар" зустрінеться з "Ромою"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якій виступатиме донецький "Шахтар", передає УНН.
Команди були поділені на два кошики – в одному знаходилися переможці груп, в іншій колективи, що зайняли другі місця в квартетах групового етапу.
"Гірникам" на даному етапі дісталася італійська "Рома".
Інші пари склали:
"Ювентус" – "Тотенхем";
"Базель" – "Манчестер Сіті";
"Порту" – "Ліверпуль";
"Севілья" – "Манчестер Юнайтед";
"Реал" – "ПСЖ";
"Челсі" – "Барселона";
"Баварія" – "Бешикташ".;
Примітно, що вперше від Англії до даної стадії потрапили одразу п'ять клубів з Англії.
Додамо також, сіяні переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу на виїзді 13/14 і 20/21 лютого. Відповідні відбудуться 6/7 і 13/14 березня.
Як повідомляв УНН, Мессі перевершив Роналду за статистикою в 2017 році.