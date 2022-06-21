Планы возрождения и восстановления Украины после войны: о чем Тимошенко говорил с послом Великобритании

Детали

Кирилл Тимошенко поблагодарил за прочную и последовательную поддержку со стороны британского правительства украинского народа в его борьбе за независимость.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства отметил, что сегодня одним из ключевых вопросов для деоккупированных территорий нашей страны является разминирование. Соответственно, крайне важна поддержка от иностранных партнеров в виде техники для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также сегодня важна помощь в виде горюче-смазочных материалов, поскольку из-за постоянных ракетных ударов россии по украинским нефтеперерабатывающим предприятиям существует дефицит горючего.

“По поручению Президента Украины отслеживаем все разрушения инфраструктуры в результате войны, чтобы иметь информацию по каждому разрушенному или поврежденному объекту. Созданный Президентом Национальный совет восстановления Украины сейчас нарабатывает формальные механизмы для фиксации ущерба, причиненного войной”, — рассказал Кирилл Тимошенко.

Он проинформировал Мелинду Симмонс о разработанном по поручению Главы государства Плане восстановления и модернизации Украины, который начнут реализовывать с посредством западных партнеров после победы.

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Кроме того, Кирилл Тимошенко напомнил о плане быстрого восстановления — fast recovery plan, который предусматривает восстановление жилой инфраструктуры, чтобы люди могли вернуться в свои дома, а также учебных заведений, критически необходимых медицинских учреждений, сетей водо-, электро- и теплоснабжения.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что для реализации всех этих планов Президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак проводят переговоры со странами-партнерами, осуществляется активная работа по налаживанию непосредственного взаимодействия между органами местного самоуправления Украины и стран-партнеров.

“Готовим меморандум о практической помощи со стороны ассоциации крупнейших городов Европы — Eurocities. Также содействуем взаимодействию наших городов с ассоциациями городов разных стран Европы. Кроме того, привлекаем к реализации проектов по восстановлению международные организации, такие как ЮНИСЕФ и т.д.”, — сказал он.

Кирилл Тимошенко сделал акцент на том, что в Украине очень надеются на поддержку Великобритании в восстановлении города Киева и Киевской области, которая является одной из наиболее пострадавших в результате войны.

Со своей стороны Мелинда Симмонс отметила, что такие предметные встречи дают четкое понимание, что происходит подготовка к восстановлению Украины после войны.

Посол подчеркнула, что Великобритания будет также активно вовлечена в процесс восстановления Украины, как она поддерживает нашу страну во время войны политически, финансово и в военной сфере.