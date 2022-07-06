Пьянство рашистов на Запорожье достигло таких масштабов, что на них обратили внимание в руководстве - ГУР

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

"Личный состав подразделений оккупационной армии, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовым злоупотреблением алкогольными напитками", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в ГУР, это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. "Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", - сообщили в разведке.

"В ситуацию вынуждены былы вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии рф и так называемой «военно-гражданской администрацией» Михайловской громады во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах). В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской громад введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим рф", - сообщили в ГУР.

Дополнение

Российские оккупанты под Энергодаром Запорожской области придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы их не отправили на линию боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и смерть.

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