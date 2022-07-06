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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Пияцтво рашистів на Запоріжжі досягло таких масштабів, що на них звернули увагу у керівництві - ГУР

Пияцтво рашистів на Запоріжжі досягло таких масштабів, що на них звернули увагу у керівництві - ГУР

Київ • УНН

 • 1673397 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

Цитата

"Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказали у ГУР, це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. "Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - повідомили у розвідці.

"У ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії рф та так званою «військово-цивільною адміністрацією» Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушком (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях). В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям рф", - повідомили у ГУР.

Доповнення

Російські окупанти під Енергодаром Запорізької області вигадують фейкові бої з ЗСУ, щоб їх не відправили на лінію бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть.

Українські Національні Новини

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