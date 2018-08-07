Полузащитник "Динамо" назван лучшим футболистом месяца в УПЛ

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур - Александр Караваев ("Заря"), 2 тур - Дмитрий Хлёбас ("Десна"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Цуриков ("Александрия"), Марлос ("Шахтер"), Сергей Воронин ("Львов"), Виталий Балашов ("Олимпик"), Беньямин Вербич ("Динамо").

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Победу с большим отрывом одержал словенец Вербич с 47 процентами голосов. В тройку также попали Марлос (26) и Хлёбас (16).

Отметим, что ранее Вербича было объявлено и лучшим футболистом месяца в "Динамо".