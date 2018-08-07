Півзахисника "Динамо" названо кращим футболістом місяця в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-лігою, переможцем на звання кращого гравця місяця став легіонер київського "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.
У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні: 1 тур — Олександр Караваєв ("Зоря"), 2 тур — Дмитро Хльобас ("Десна"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Цуріков ("Олександрія"), Марлос ("Шахтар"), Сергій Воронін ("Львів"), Віталій Балашов ("Олімпік"), Беньямін Вербич ("Динамо").
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" дізналося потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів
Перемогу з великим відривом здобув словенець Вербич із 47 відсотками голосів. До трійки також потрапили Марлос (26) і Хльобас (16).
Зауважимо, що раніше Вербича було оголошено й кращим футболістом місяця в "Динамо".