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Півзахисника "Динамо" названо кращим футболістом місяця в УПЛ

Півзахисника "Динамо" названо кращим футболістом місяця в УПЛ

Київ • УНН

 • 8475 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-лігою, переможцем на звання кращого гравця місяця став легіонер київського "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.

У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні: 1 тур — Олександр Караваєв ("Зоря"), 2 тур — Дмитро Хльобас ("Десна"), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Цуріков ("Олександрія"), Марлос ("Шахтар"), Сергій Воронін ("Львів"), Віталій Балашов ("Олімпік"), Беньямін Вербич ("Динамо").

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Перемогу з великим відривом здобув словенець Вербич із 47 відсотками голосів. До трійки також потрапили Марлос (26) і Хльобас (16).

Зауважимо, що раніше Вербича було оголошено й кращим футболістом місяця в "Динамо".

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