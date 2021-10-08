Полузащитник сборной Украины анонсировал большое количество борьбы в игре с финнами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко рассказал относительно ожиданий относительно предстоящего поединка отбора на ЧМ-2022 с Финляндией, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
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Игрок акцентировал внимание на важности предстоящего поединка.
“Игра со сборной Франции уже забывается. Теперь у нас очень важный матч, мы будем выходить и стараться получить победный результат. Будут играть две команды, каждой из которых нужна победа. Будет много борьбы”, — заявил Шапаренко.
Также футболист “Динамо” подчеркнул, что после прихода Петракова в сборную, у команды несколько изменилась схема игры.
“Мы играли в пять защитников с Андреем Шевченко и сейчас продолжаем действовать так же. Есть определенные изменения, но выносить это на обсуждение нет смысла”, — признался футболист “Динамо”.
Дополнение
Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября в столице Финляндии (Хельсинки). Сейчас Украина на один балл опережает Финляндию в турнирной таблице.