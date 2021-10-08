Півзахисник збірної України анонсував велику кількість боротьби у грі з фінами

Цитата

Гравець акцентував увагу на важливості майбутнього поєдинку.

“Гра зі збірною Франції вже забувається. Тепер у нас дуже важливий матч, ми будемо виходити та намагатися здобути переможний результат. Будуть грати дві команди, кожній з яких потрібна перемога. Буде багато боротьби”, — заявив Шапаренко.

Також футболіст “Динамо” підкреслив, що після приходу Петракова до збірної, у команди дещо змінилася схема гри.

“Ми грали в п’ять захисників з Андрієм Шевченком і зараз продовжуємо діяти так само. Є певні зміни, але виносити це на обговорення немає сенсу”, — зізнався футболіст “Динамо”.

Доповнення

Матч Фінляндія — Україна відбудеться 9 жовтня у столиці Фінляндії (Гельсінкі). Наразі Україна на один бал випереджає Фінляндію у турнірній таблиці.