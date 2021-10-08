Півзахисник збірної України анонсував велику кількість боротьби у грі з фінами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України Микола Шапаренко розповів стосовно очікувань щодо майбутнього поєдинку відбору на ЧС-2022 із Фінляндією, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Гравець акцентував увагу на важливості майбутнього поєдинку.
“Гра зі збірною Франції вже забувається. Тепер у нас дуже важливий матч, ми будемо виходити та намагатися здобути переможний результат. Будуть грати дві команди, кожній з яких потрібна перемога. Буде багато боротьби”, — заявив Шапаренко.
Також футболіст “Динамо” підкреслив, що після приходу Петракова до збірної, у команди дещо змінилася схема гри.
“Ми грали в п’ять захисників з Андрієм Шевченком і зараз продовжуємо діяти так само. Є певні зміни, але виносити це на обговорення немає сенсу”, — зізнався футболіст “Динамо”.
Доповнення
Матч Фінляндія — Україна відбудеться 9 жовтня у столиці Фінляндії (Гельсінкі). Наразі Україна на один бал випереджає Фінляндію у турнірній таблиці.