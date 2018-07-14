Полузащитник сборной Хорватии готов сделать тату на лбу в случае выигрыша ЧМ-2018

“Лучших ощущений и придумать нельзя. С самого начала, как только стал играть за сборную Хорватии, попасть в финал чемпионата мира было заветной мечтой. Хотя давайте будем откровенными, сначала мы мечтали просто стабильно выходить в финальные части крупных турниров каждые два года. Поэтому сейчас мы просто счастливы”, — заявил Ракитич.

На вопрос нанесет ли игрок на себя новое очередное тату в случае победы над французами, хорват ответил: “да. У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь”.

Как сообщалось ранее, один из основных футболистов Хорватии считает безусловным фаворитом финала ЧМ команду-соперницу.