Півзахисник збірної Хорватії готовий зробити тату на лобі у випадку виграшу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Півзахисник збірної Хорватії та каталонської “Барселони” Іван Ракітіч поділився очікуваннями від майбутнього фіналу Мундіалю в якому його команда протистоятиме Франції. Про це футболіст сказав в коментарі “Спорт-Експрес”, передає УНН.
“Кращих відчуттів і вигадати не можна. З самого початку, як тільки став грати за збірну Хорватії, потрапити в фінал чемпіонату світу було заповітною мрією. Хоча давайте будемо відвертими, спочатку ми мріяли просто стабільно виходити в фінальні частини великих турнірів кожні два роки. Тому зараз ми просто щасливі”, — заявив Ракітіч.
На питання чи нанесе гравець на себе нове чергове тату у випадку перемоги над французами, хорват відповів: “так. У мене на лобі багато вільного місця. Думаю, це відмінний варіант. Тільки з дружиною пораджуся”.
Як повідомлялося раніше, один із основних футболістів Хорватії вважає безумовним фаворитом фіналу ЧС команду-суперницю.