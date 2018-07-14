Півзахисник збірної Хорватії готовий зробити тату на лобі у випадку виграшу ЧС-2018

“Кращих відчуттів і вигадати не можна. З самого початку, як тільки став грати за збірну Хорватії, потрапити в фінал чемпіонату світу було заповітною мрією. Хоча давайте будемо відвертими, спочатку ми мріяли просто стабільно виходити в фінальні частини великих турнірів кожні два роки. Тому зараз ми просто щасливі”, — заявив Ракітіч.

На питання чи нанесе гравець на себе нове чергове тату у випадку перемоги над французами, хорват відповів: “так. У мене на лобі багато вільного місця. Думаю, це відмінний варіант. Тільки з дружиною пораджуся”.

Як повідомлялося раніше, один із основних футболістів Хорватії вважає безумовним фаворитом фіналу ЧС команду-суперницю.