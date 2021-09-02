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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Полузащитник "Шахтера" помог сборной Израиля разгромить соперника в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник "Шахтера" помог сборной Израиля разгромить соперника в отборе на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 14363 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон помог сборной Израиля одержать вторую победу в рамках квалификации к ЧМ-2022, передает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Детали

Игрок “Шахтера” принял участие в разгроме национальной команды Фарерских островов. В четвертом туре “сине-белые” противостояли национальной команде Фарерских островов. Игра состоялась в Торсхавн и прошла с преимуществом гостей, которые забили по два гола в каждом из таймов.

Соломон вышел в стартовом составе своей команды, а после перерыва принял участие в третьей голевой комбинации. На 52-й минуте он отдал результативный пас на Мунаса Даббура, который довел счет до 3:0. На 85-й минуте Соломон уступил место на поле Лиэл Абаде, а перед самым финальным свистком был установлен окончательный счет в матче. На второй компенсированной минуте Захави оформил хет-трик.

Дополнение

После четырех поединков подопечные Виллибальда Руттенштайнер набрали 7 очков и занимают второе место в группе F, опережая Австрию благодаря лучшей разнице мячей. Следующий матч “сине-белые” проведут именно с Австрией — 4 сентября в 21:45 в Хайфе.

Украинские Национальные Новости

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