Півзахисник "Шахтаря" допоміг збірній Ізраїлю розгромити суперника у відборі на ЧС-2022

Деталі

Гравець "Шахтаря" взяв участь у розгромі національної команди Фарерських островів. У четвертому турі "синьо-білі" протистояли національній команді Фарерських островів. Гра відбулася в Торсгавні й пройшла з перевагою гостей, які забили по два голи в кожному з таймів.

Соломон вийшов у стартовому складі своєї команди, а після перерви взяв участь у третій гольовий комбінації. На 52-й хвилині він віддав результативний пас на Мунаса Даббура, який довів рахунок до 3:0. На 85-й хвилині Соломон поступився місцем на полі Ліелю Абаді, а перед самісіньким фінальним свистком було встановлено остаточний рахунок у матчі. На другій компенсованій хвилині Еран Захаві оформив хет-трик.

Доповнення

Після чотирьох поєдинків підопічні Віллібальда Руттенштайнера набрали 7 очок і посідають друге місце в групі F, випереджаючи Австрію завдяки найкращій різниці м'ячів. Наступний матч "синьо-білі" проведуть саме з Австрією – 4 вересня о 21:45 у Хайфі.