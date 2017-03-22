Полузащитник хорватов: сборная Хорватии как команда лучше Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Хорватии Марко Рог дал комментарий по поводу будущего центрального противостояния в группе І отбора к ЧМ-2018 со сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Хорватии.
"Встреча с Украиной будет очень важной. Думаю, что сборная Хорватии как команда лучше Украины, но мы должны показать это на поле. Верю, что мы добьемся положительного результата и сделаем большой шаг на пути к ЧМ-2018", - отметил М .Рог.
Напомним, что поединок Хорватия - Украина будет обслуживать испанская бригада судей во главе с Антонио Матеу Лаосом.
Как сообщал УНН, А.Пятов заявил о помощи Д.Срна перед матчем с хорватами .