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Півзахисник хорватів: збірна Хорватії як команда краща України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Півзахисник італійського "Наполі" і збірної Хорватії Марко Рог дав коментар з приводу майбутнього центрального протистояння у групі І відбору до ЧС-2018 зі збірною України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Хорватії.

"Зустріч з Україною буде дуже важливою. Думаю, що збірна Хорватія як команда краща України, але ми повинні показати це на полі. Вірю, що ми доб'ємося позитивного результату і зробимо великий крок на шляху до ЧС-2018", - зазначив М.Рог.

Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Україна обслуговуватиме іспанська бригада суддів на чолі із Антоніо Матеу Лаосом.

Як повідомляв УНН, А.Пятов заявив щодо допомоги Д.Срни перед матчем із хорватами.

Українські Національні Новини

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