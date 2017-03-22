Півзахисник хорватів: збірна Хорватії як команда краща України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Півзахисник італійського "Наполі" і збірної Хорватії Марко Рог дав коментар з приводу майбутнього центрального протистояння у групі І відбору до ЧС-2018 зі збірною України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Хорватії.
"Зустріч з Україною буде дуже важливою. Думаю, що збірна Хорватія як команда краща України, але ми повинні показати це на полі. Вірю, що ми доб'ємося позитивного результату і зробимо великий крок на шляху до ЧС-2018", - зазначив М.Рог.
Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Україна обслуговуватиме іспанська бригада суддів на чолі із Антоніо Матеу Лаосом.
Як повідомляв УНН, А.Пятов заявив щодо допомоги Д.Срни перед матчем із хорватами.