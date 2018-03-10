Полузащитник Гармаш возглавил рейтинг "самых грязных" футболистов Лиги Европы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36786 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52567 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56113 просмотра

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КИЕВ. 10 марта. УНН. После матча в Риме против “Лацио” в рамках 1/8 финала Лиги Европы полузащитник киевского “Динамо” Денис Гармаш попал в нескольких негативных рейтингов турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Футболист сборной Украины лидирует по количеству полученных желтых карточек с Зоран Тошич, Дуэ Чалет-Царь, Хаум Костой и Лоай ТАА — по 4. Также хавбек на вершине списка тех, кто по 1 красной карточке — худший показатель турнира.

В лидирующей группе Гармаш находится и в списке сделанных фолов — 23. На вершине здесь находится Сотириу с “Копенгагена”.

Отметим, что наибольшее количество фолов в составе киевлян сделал Морозюк (24), но при этом Николаю показали всего одну желтую карточку.

Добавим также, в поединке с “Лацио” Гармаш после финального свистка полез разбираться с судьей и получил удаление.

Украинские Национальные Новости

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