Полузащитник Гармаш возглавил рейтинг "самых грязных" футболистов Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. После матча в Риме против “Лацио” в рамках 1/8 финала Лиги Европы полузащитник киевского “Динамо” Денис Гармаш попал в нескольких негативных рейтингов турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Футболист сборной Украины лидирует по количеству полученных желтых карточек с Зоран Тошич, Дуэ Чалет-Царь, Хаум Костой и Лоай ТАА — по 4. Также хавбек на вершине списка тех, кто по 1 красной карточке — худший показатель турнира.
В лидирующей группе Гармаш находится и в списке сделанных фолов — 23. На вершине здесь находится Сотириу с “Копенгагена”.
Отметим, что наибольшее количество фолов в составе киевлян сделал Морозюк (24), но при этом Николаю показали всего одну желтую карточку.
Добавим также, в поединке с “Лацио” Гармаш после финального свистка полез разбираться с судьей и получил удаление.