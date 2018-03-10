Півзахисник Гармаш очолив рейтинг найбрудніших футболістів Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Після матчу в Римі проти “Лаціо” в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи півзахисник київського “Динамо” Денис Гармаш потрапив до кількох негативних рейтингів турніру, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Футболіст збірної України лідирує за кількістю одержаних жовтих карток із Зораном Тошичем, Дуе Чалета-Цар, Хауме Костою і Лоай Таа — по 4. Також хавбек на вершині списку тих, хто має по 1 червоній картці — найгірший показник турніру.
В лідируючій групі Гармаш знаходиться і у списку зроблених фолів — 23. На вершині тут знаходиться Сотіріу з “Копенгагена”.
Зазначимо, що найбільша кількість фолів у складі киян зробив Морозюк (24), але при цьому Миколі показали всього одну жовту картку.
Додамо також, у поєдинку з “Лаціо” Гармаш після фінального свистку поліз розбиратися із суддею і отримав вилучення.