Полсотни ветеранов полиции в Ровно требовали повысить пенсии
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 октября. УНН. На пикет под стенами управления Ровенской областной полиции собрались 50 бывших работников органов внутренних дел. Ветераны требовали у министра МВД увеличить им пенсии. Об этом сообщил председатель Ровенской областной ассоциации ветеранов МВД Игорь Поляков, передает корреспондент УНН.
По его словам, согласно закону, принятому в конце 2015 года, бывшим милиционерам должны были пересчитать и повысить пенсии с учетом зарплат для сотрудников Национальной полиции.
"Подавляющее большинство ветеранов получает 1300-2500 гривен пенсии. Мы понимаем, что этот вопрос зависит от центральной власти, так примем обращение в парламент, главы государства и правительства. Будем требовать выполнить закон о социальном обеспечении бывших работников органов внутренних дел", - отметил И .Поляков.
После непродолжительного пикета возле управления Национальной полиции ветераны пошли в управление Пенсионного фонда в Ровенской области, где оставят свои требования.