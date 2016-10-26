Полсотни ветеранов полиции в Ровно требовали повысить пенсии

По его словам, согласно закону, принятому в конце 2015 года, бывшим милиционерам должны были пересчитать и повысить пенсии с учетом зарплат для сотрудников Национальной полиции.

"Подавляющее большинство ветеранов получает 1300-2500 гривен пенсии. Мы понимаем, что этот вопрос зависит от центральной власти, так примем обращение в парламент, главы государства и правительства. Будем требовать выполнить закон о социальном обеспечении бывших работников органов внутренних дел", - отметил И .Поляков.

После непродолжительного пикета возле управления Национальной полиции ветераны пошли в управление Пенсионного фонда в Ровенской области, где оставят свои требования.