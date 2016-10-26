Півсотні ветеранів поліції у Рівному вимагали підвищити пенсії
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На пікет під стінами управління Рівненської обласної поліції зібралися 50 колишніх працівників органів внутрішніх справ. Ветерани вимагали в міністра МВС збільшити їм пенсії. Про це повідомив голова Рівненської обласної асоціації ветеранів МВС Ігор Поляков, передає кореспондент УНН.
За його словами, згідно із законом, ухваленим вкінці 2015 року, колишнім міліціонерам мали перерахувати та підвищити пенсії з урахуванням зарплат для співробітників Національної поліції.
"Переважна більшість ветеранів отримує 1300-2500 гривень пенсії. Ми розуміємо, що це питання залежить від центральної влади, тому ухвалимо звернення до Парламенту, глави держави та Уряду. Будемо вимагати виконати закон про соціальне забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ", - зазначив І.Поляков.
Після нетривалого пікету біля управління Національної поліції ветерани пішли до управління Пенсійного фонду в Рівненській області, де залишать свої вимоги.