Северокорейские СМИ заявили, что Путин ответил согласием на идею встречи с Ким Чен Ыном

“По случаю национального праздника КНДР, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи”, — приводит пхеньянское агентство ЦТАК текст послания.

“Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время”, — цитирует агентство текст телеграммы.

К тому же хозяин Кремля заявил, что отношения между двумя государствами имеют “дружественный и конструктивный характер”, а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут “непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея”, сообщает ЦТАК.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи.