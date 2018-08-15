Северокорейские СМИ заявили, что Путин ответил согласием на идею встречи с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“По случаю национального праздника КНДР, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи”, — приводит пхеньянское агентство ЦТАК текст послания.
“Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время”, — цитирует агентство текст телеграммы.
К тому же хозяин Кремля заявил, что отношения между двумя государствами имеют “дружественный и конструктивный характер”, а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут “непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея”, сообщает ЦТАК.
Как сообщал УНН, Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи.