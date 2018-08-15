Північнокорейські ЗМІ заявили, що Путін відповів згодою на ідею зустрічі з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін висловив готовність особисто зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Як повідомило в середу агентство ЦТАК, про це йдеться в телеграмі, яку російський президент направив з нагоди відзначається 15 серпня річниці визволення Кореї, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“З нагоди національного свята КНДР, дня визволення, шлю вам щире вітання. Росія високо оцінює, що у вашій країні благоговійно згадують солдатів Червоної армії, які боролися пліч-о-пліч з корейськими патріотами в ім’я свободи і незалежності Кореї”, — наводить пхеньянське агентство ЦТАК текст послання.
“Запевняю в тому, що для обговорення актуальних питань двосторонніх відносин і важливих регіональних питань готовий зустрітися з вами найближчим часом”, — цитує агентство текст телеграми.
До того ж господар Кремля заявив, що відносини між двома державами мають “дружній і конструктивний характер”, а також висловив упевненість, що Москва і Пхеньян зможуть “безперервно розвивати взаємовигідне співробітництво, включаючи здійснення тристоронньої програми, в якій беруть участь РФ, КНДР і Республіка Корея”, повідомляє ЦТАК.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин направив Путіну телеграму в зв’язку з річницею визволення Кореї.