Северная Македония присоединяется к НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Северной Македонии Стево Пендаровский подписал 20 марта заключительный документ о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому союзу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом, небольшое балканское государство с населением в два миллиона человек в самое ближайшее время станет 30-м участником военно-политического Союза НАТО. Точная дата формальной церемонии приёма в члены НАТО пока не сообщается.
Подписанию документа президентом Пендаровским предшествовала процедура ратификация соглашения депутатами парламента Испании, последнего из государств НАТО, подтвердивших общее согласие 29-ти союзников принять в свои ряды нового члена.
Испанские парламентарии были вынуждены голосовать "дистанционно" в связи с невозможностью проведения сессии в условиях эпидемии коронавируса.
Вслед за решением парламента Испании, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Твиттере: "Таким образом, все союзники приветствуют скорое вступление в свои ряды 30-го участника. Поздравляем, Северная Македония!"
Напомним, Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную Македонию.