Північна Македонія приєднується до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Північної Македонії Стево Пендаровський підписав 20 березня заключний документ про приєднання Північної Македонії до Північноатлантичного союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Таким чином, невелика балканська держава з населенням у два мільйони осіб в найближчий час стане 30-м учасником військово-політичного Союзу НАТО. Точна дата формальної церемонії прийому в члени НАТО поки не повідомляється.
Підписанню документа президентом Пендаровським передувала процедура ратифікації угоди депутатами парламенту Іспанії, останньої з держав НАТО, які підтвердили загальну згоду 29-ти союзників прийняти до своїх лав нового члена.
Іспанські парламентарії були змушені голосувати "дистанційно" в зв'язку з неможливістю проведення сесії в умовах епідемії коронавірусу.
Слідом за рішенням парламенту Іспанії, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг написав у Твіттері: "Таким чином, всі союзники вітають швидкий вступ до своїх лав 30-го учасника. Вітаємо, Північна Македонія!"
Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила рекомендацію прийняти в ЄС Албанію і Північну Македонію.