Северная Корея назвала Пелоси «разрушителем международного мира»

Детали

Генеральный директор департамента печати и информации министерства иностранных дел Северной Кореи Джо Эн Сам, раскритиковал Пелоси за ее визит на границу Южной Кореи и обсуждение антисеверокорейского сдерживания.

«Пелоси, что подверглась должной критике со стороны Китая за то, что она разрушила региональный мир и стабильность, посетив Тайвань, нагнетала атмосферу конфронтации с Северной Кореей во время своего пребывания в Южной Корее», говорится в заявлении Чо.

Назвав Пелоси «наихудшим разрушителем международного мира и стабильности», чиновник заявил, что поведение Пелоси в Южной Корее ясно свидетельствует о враждебной политике администрации Байдена по отношению к Северной Корее.

«Для нее было бы роковой ошибкой думать, что она может остаться безнаказанной на Корейском полуострове, - предупредил он. – США придется дорого заплатить за все источники неприятностей, порожденные ею, куда бы она ни пошла».

Во время своего визита Пелоси не делала никаких резких публичных заявлений против Северной Кореи.

Дополнение

Визит Пелоси в объединенную зону безопасности на границе с Кореей в четверг сделал ее самым известным американцем, побывавшим там с тех пор, как в 2019 году ее посетил президент Дональд Трамп для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Расположенный внутри наиболее укрепленной границы в мире, этот район находится под общим контролем командования ООН под руководством США и Северной Кореи. Президенты США и другие чиновники ранее посещали этот район, чтобы подтвердить свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи во время вражды с Северной Кореей.

Напряженность на Корейском полуострове остается высокой после многократных испытаний ракет Северной Кореи в начале этого года. Представители США и Южной Кореи заявили, что Северная Корея готова провести первое за пять лет испытание ядерного оружия.

Северная Корея заявила, что не вернется к переговорам о денуклеаризации и сосредоточится на расширении своей ядерной программы, если Соединенные Штаты не откажутся от своей враждебной политики.