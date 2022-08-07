Северная Корея назвала Пелоси «разрушителем международного мира»

ukru
14 марта, 19:57 • 100286 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 114122 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105960 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137057 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137436 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112669 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106387 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92666 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111389 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136793 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 59075 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 47219 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 20913 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 32224 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 17930 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 1749 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234852 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265192 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202196 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207233 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 100286 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100891 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118845 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121288 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128590 просмотра
Актуальное
Северная Корея назвала Пелоси «разрушителем международного мира»

Северная Корея назвала Пелоси «разрушителем международного мира»

Киев • УНН

 • 165235 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Северная Корея назвала спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси «наихудшим разрушителем международного мира и стабильности», обвинив ее в разжигании антисеверокорейских настроений и разгневании Китая во время ее азиатского турне в начале этой недели. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Генеральный директор департамента печати и информации министерства иностранных дел Северной Кореи Джо Эн Сам, раскритиковал Пелоси за ее визит на границу Южной Кореи и обсуждение антисеверокорейского сдерживания.

«Пелоси, что подверглась должной критике со стороны Китая за то, что она разрушила региональный мир и стабильность, посетив Тайвань, нагнетала атмосферу конфронтации с Северной Кореей во время своего пребывания в Южной Корее», говорится в заявлении Чо.

Назвав Пелоси «наихудшим разрушителем международного мира и стабильности», чиновник заявил, что поведение Пелоси в Южной Корее ясно свидетельствует о враждебной политике администрации Байдена по отношению к Северной Корее.

«Для нее было бы роковой ошибкой думать, что она может остаться безнаказанной на Корейском полуострове, - предупредил он. – США придется дорого заплатить за все источники неприятностей, порожденные ею, куда бы она ни пошла».

Во время своего визита Пелоси не делала никаких резких публичных заявлений против Северной Кореи.

Дополнение

Визит Пелоси в объединенную зону безопасности на границе с Кореей в четверг сделал ее самым известным американцем, побывавшим там с тех пор, как в 2019 году ее посетил президент Дональд Трамп для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Расположенный внутри наиболее укрепленной границы в мире, этот район находится под общим контролем командования ООН под руководством США и Северной Кореи. Президенты США и другие чиновники ранее посещали этот район, чтобы подтвердить свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи во время вражды с Северной Кореей.

Напряженность на Корейском полуострове остается высокой после многократных испытаний ракет Северной Кореи в начале этого года. Представители США и Южной Кореи заявили, что Северная Корея готова провести первое за пять лет испытание ядерного оружия.

Северная Корея заявила, что не вернется к переговорам о денуклеаризации и сосредоточится на расширении своей ядерной программы, если Соединенные Штаты не откажутся от своей враждебной политики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы