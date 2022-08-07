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Північна Корея назвала Пелосі «руйнівником міжнародного миру»

Північна Корея назвала Пелосі «руйнівником міжнародного миру»

Київ • УНН

 • 165237 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Північна Корея назвала спікера Палати представників США Ненсі Пелосі «найгіршим руйнівником міжнародного миру та стабільності», звинувативши її у розпалюванні антипівнічнокорейських настроїв та розгніванні Китаю під час її азіатського турне на початку цього тижня. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Генеральний директор департаменту друку та інформації міністерства закордонних справ Північної Кореї Джо Ен Сам, розкритикував Пелосі за її візит на кордон Південної Кореї та обговорення антипівнічнокорейського стримування.

«Пелосі, яка зазнала належної критики з боку Китаю за те, що вона зруйнувала регіональний мир і стабільність, відвідавши Тайвань, нагнітала атмосферу конфронтації з Північною Кореєю під час свого перебування в Південній Кореї», йдеться у заяві Чо.

Назвавши Пелосі «найгіршим руйнівником міжнародного миру та стабільності», чиновник заявив, що поведінка Пелосі в Південній Кореї ясно свідчить про ворожу політику адміністрації Байдена стосовно Північної Кореї.

«Для неї було б фатальною помилкою думати, що вона може залишитися безкарною на Корейському півострові, - попередив він. - США доведеться дорого заплатити за всі джерела неприємностей, породжені нею, куди б вона не пішла».

Під час свого візиту Пелосі не робила жодних різких публічних заяв проти Північної Кореї.

Доповнення

Візит Пелосі до об'єднаної зони безпеки на кордоні з Кореєю у четвер зробив її найвідомішим американцем, який побував там з того часу, як у 2019 році її відвідав президент Дональд Трамп для зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Розташований усередині найбільш укріпленого кордону у світі, цей район знаходиться під спільним контролем командування ООН під керівництвом США та Північної Кореї. Президенти США та інші високопосадовці раніше відвідували цей район, щоб підтвердити свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки щодо Південної Кореї за часів ворожнечі з Північною Кореєю.

Напруженість на Корейському півострові залишається високою після багаторазових випробувань ракет Північної Кореї на початку цього року. Представники США та Південної Кореї заявили, що Північна Корея готова провести перше за п'ять років випробування ядерної зброї.

Північна Корея заявила, що не повернеться до переговорів про денуклеарізацію і натомість зосередиться на розширенні своєї ядерної програми, якщо Сполучені Штати не відмовляться від своєї ворожої політики.

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