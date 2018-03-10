Южнокорейского актера, которого обвинили в домогательствах, нашли мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по крайней мере к восьми женщинам, нашли мертвым в подвале дома, где он жил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Би-би-си”.
Обвинения в адрес актера начали появляться в прошлом месяце, преимущественно от студентов университета, где он преподавал драму. На следующей неделе 52-летнего мужчину планировала допросить полиция.
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Актер сначала отверг обвинения, но 27 февраля извинился в своем заявлении.
“Все это моя вина и я тот, кто заслуживает обвинения, — сказал он. “Я глубоко сожалею, что причинил боль. Я не буду избегать социальных и правовых последствий моих ошибок”.
Актер начал свою карьеру в театре в 1982 году. Позже он снимался в фильмах и работал на телевидении.
Он начал работать в университете Чонджу в 2010 году, но был уволен в феврале, когда его начали обвинять в изнасилованиях и преследованиях студентов.
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Напомним, большое количество жалоб на сексуальные домогательства среди сотрудников ООН заставило руководство всемирной организации пойти на беспрецедентный шаг — открыть горячую линию для приема жалоб на ненадлежащее поведение персонала.