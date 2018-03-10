Южнокорейского актера, которого обвинили в домогательствах, нашли мертвым

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36738 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52509 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56061 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101688 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92475 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103638 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110652 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116982 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122492 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133886 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Южнокорейского актера, которого обвинили в домогательствах, нашли мертвым

Южнокорейского актера, которого обвинили в домогательствах, нашли мертвым

Киев  •  УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по крайней мере к восьми женщинам, нашли мертвым в подвале дома, где он жил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Би-би-си”.

Обвинения в адрес актера начали появляться в прошлом месяце, преимущественно от студентов университета, где он преподавал драму. На следующей неделе 52-летнего мужчину планировала допросить полиция.

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Актер сначала отверг обвинения, но 27 февраля извинился в своем заявлении.

“Все это моя вина и я тот, кто заслуживает обвинения, — сказал он. “Я глубоко сожалею, что причинил боль. Я не буду избегать социальных и правовых последствий моих ошибок”.

Актер начал свою карьеру в театре в 1982 году. Позже он снимался в фильмах и работал на телевидении.

Он начал работать в университете Чонджу в 2010 году, но был уволен в феврале, когда его начали обвинять в изнасилованиях и преследованиях студентов.

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Напомним, большое количество жалоб на сексуальные домогательства среди сотрудников ООН заставило руководство всемирной организации пойти на беспрецедентный шаг — открыть горячую линию для приема жалоб на ненадлежащее поведение персонала.

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