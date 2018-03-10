Южнокорейского актера, которого обвинили в домогательствах, нашли мертвым

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки, которого обвиняли в сексуальных домогательствах по крайней мере к восьми женщинам, нашли мертвым в подвале дома, где он жил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Би-би-си”.