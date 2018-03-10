Південнокорейського актора, якого звинуватили в домаганнях, знайшли мертвим

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Сеулі південнокорейського актора Чо Мін-кі, якого звинувачували у сексуальних домаганнях принаймні до восьми жінок, знайшли мертвим у підвалі будинку, де він жив. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Бі-бі-сі”.