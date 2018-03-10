Південнокорейського актора, якого звинуватили в домаганнях, знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Сеулі південнокорейського актора Чо Мін-кі, якого звинувачували у сексуальних домаганнях принаймні до восьми жінок, знайшли мертвим у підвалі будинку, де він жив. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Бі-бі-сі”.
Звинувачення на адресу актора почали з'являтися минулого місяця, переважно від студентів університету, де він викладав драму. Наступного тижня 52-річного чоловіка планувала допитати поліція.
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Актор спочатку відкинув звинувачення, але 27 лютого вибачився у своїй заяві.
"Все це моя провина, і я той, хто заслуговує на звинувачення, - сказав він. "Я глибоко шкодую, що завдав болю. Я не уникатиму соціальних та правових наслідків моїх помилок".
Актор почав свою кар'єру в театрі в 1982 році. Пізніше він знімався у фільмах та працював на телебаченні.
Він почав працювати в університеті Чонджу в 2010 році, але його звільнили у лютому, коли його почали звинувачувати у зґвалтуваннях та переслідуваннях студентів.
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Нагадаємо, велика кількість скарг на сексуальні домагання серед співробітників ООН змусило керівництво всесвітньої організації піти на безпрецедентний крок - відкрити гарячу лінію для прийому скарг на неналежну поведінку персоналу.