Южная Корея успешно провела испытания системы ракетного перехвата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Новая южнокорейская система противоракетной обороны L-SAM осуществила первый успешный перехват, сообщает УНН.
Детали
Перехватчик L-SAM впервые уничтожил цель во время испытаний, сообщает газета Dong-a Ilbo и информационное агентство Yonhap со ссылкой на неназванные правительственные и военные источники без указания даты. В испытаниях также участвовала версия L-SAM, предназначенная для сбивания самолетов.
L-SAM призвана стать частью «многоуровневой сети обороны», которая уже включает ракеты Patriot Advanced Capability-3 американского производства и оружие средней дальности Cheongung II KM-SAM местного производства, способное перехватывать цели на разных высотах и дальностях.
Планы предполагают, что L-SAM будет нацеливаться на ракеты на высоте 50-60 километров, система должна быть введена в эксплуатацию до 2026 года.
В Южной Корее также размещены американские военные противоракетные батареи THAAD.
Дополнение
Последний шаг был сделан после того, как Северная Корея в пятницу успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа.
Напряженность на Корейском полуострове еще больше возросла в результате недавних совместных военных учений между Южной Кореей и США, а также ракетных испытаний Северной Кореи.