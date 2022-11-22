Південна Корея успішно провела випробування системи ракетного перехоплення

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Перехоплювач L-SAM вперше знищив мету під час випробувань, повідомляє газета Dong-a Ilbo та інформаційне агентство Yonhap з посиланням на неназвані урядові та військові джерела без вказівки дати. У випробуваннях також брала участь версія L-SAM, призначена для збивання літаків.

L-SAM покликана стати частиною «багаторівневої мережі оборони», яка вже включає ракети Patriot Advanced Capability-3 американського виробництва та зброю середньої дальності Cheongung II KM-SAM місцевого виробництва, здатну перехоплювати цілі на різних висотах та дальностях.

Плани передбачають, що L-SAM націлюватиметься на ракети на висоті 50-60 кілометрів, система має бути введена в експлуатацію до 2026 року.

У Південній Кореї також розміщені американські військові протиракетні батареї THAAD.

Доповнення

Останній крок було зроблено після того, як Північна Корея у п'ятницю успішно запустила міжконтинентальну балістичну ракету нового типу.

Напруженість на Корейському півострові ще більше зросла внаслідок нещодавніх спільних військових навчань між Південною Кореєю та США, а також ракетних випробувань Північної Кореї.