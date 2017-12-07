Вопрос отставки Соболева с поста главы антикоррупционного комитета пока отложен - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На сегодняшний день, после жесткой реакции партнеров Украины, вопрос отставки главы комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева пока отложен. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в фракции "Блока Петра Порошенко".
"Имеется негативная реакция на ситуацию с Е.Соболевым со стороны партнеров Украины. Пока что в сессионный зал вопрос отставки вносить не будут. Тем более голосовали не за саму отставку, а за то, чтобы признать его работу неудовлетворительной", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в данном случае сам факт голосования имел своей целью "приструнить фракцию, которую представляет Соболев".
Стоит отметить, глава фракции БПП Артур Герасимов отметил, что вопрос отставки Егора Соболева пока не выносится в сессионный зал ВР.
"Когда вопрос попадет в зал, тогда и будем решать (увольнение Е.Соболева с поста главы комитета – ред.). Этого вопроса в зале нет – есть принятое решение комитета, имеется четкая процедура, еще должен принять решение регламентный комитет и тогда его начнут рассматривать в сессионном зале", - резюмировал А.Герасимов.
Напомним, члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция "Самопомич") неудовлетворительной. За соответствующее решение проголосовало большинство от присутствующих на заседании в среду членов комитета.
Кроме того, решено инициировать перед Верховной Радой процедуру отзыва Соболева с должности главы комитета.