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Питання відставки Соболєва з посади голови антикорупційного комітету поки відкладено - джерело

Питання відставки Соболєва з посади голови антикорупційного комітету поки відкладено - джерело

Київ • УНН

 • 15686 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На сьогоднішній день, після жорсткої реакції партнерів України, питання відставки голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва поки відкладено. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в фракції "Блоку Петра Порошенко".

"Є негативна реакція на ситуацію з Є.Соболєвим з боку партнерів України. Поки що в сесійну залу питання відставки не вноситимуть. Тим більше голосували не за саму відставку, а за те, щоб визнати його роботу незадовільною", - повідомив співрозмовник агентства.

Він додав, що в цьому випадку сам факт голосування мав на меті "приструнити фракцію, яку представляє Соболєв".

Варто відзначити, голова фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що питання відставки Єгора Соболєва поки не виноситься в сесійний зал ВР.

"Коли питання потрапить в зал, тоді і будемо вирішувати (звільнення Є.Соболева з посади голови комітету - ред.). Цього питання в залі немає - є прийняте рішення комітету, є чітка процедура, ще має ухвалити рішення регламентного комітету і тоді його почнуть розглядати в сесійній залі", - резюмував А.Герасимов.

Нагадаємо, члени комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції визнали роботу голови комітету Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч") незадовільною. За відповідне рішення проголосувало більшість від присутніх на засіданні в середу членів комітету.

Крім того, вирішено ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету.

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