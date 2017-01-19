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А.Хуг сообщил, каким образом может быть решен вопрос вооруженной миссии ОБСЕ для Украины

А.Хуг сообщил, каким образом может быть решен вопрос вооруженной миссии ОБСЕ для Украины

Киев • УНН

 • 11642 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 января. УНН. Вопрос о создании вооруженной миссии ОБСЕ будут решать в Вене. Об этом корреспонденту УНН сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Как считает первый заместитель СММ ОБСЕ А.Хуг, такое решение могут принять только 57 стран-участниц, и также 57 членов миссии ОБСЕ должны определить задачи такой миссии.

"Если такое решение будет принято, возможно, потребуется изменить мандат миссии или создать новую отдельную вооруженную миссию. В любом случае, это решение будет принято не в Украине, а на заседании совета ОБСЕ в Вене", — сообщил А.Хуг.

Напомним, 19 января А.Хуг посетил школу в Талаковке.

Украинские Национальные Новости

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