А.Хуг сообщил, каким образом может быть решен вопрос вооруженной миссии ОБСЕ для Украины

Как считает первый заместитель СММ ОБСЕ А.Хуг, такое решение могут принять только 57 стран-участниц, и также 57 членов миссии ОБСЕ должны определить задачи такой миссии.

"Если такое решение будет принято, возможно, потребуется изменить мандат миссии или создать новую отдельную вооруженную миссию. В любом случае, это решение будет принято не в Украине, а на заседании совета ОБСЕ в Вене", — сообщил А.Хуг.

Напомним, 19 января А.Хуг посетил школу в Талаковке.