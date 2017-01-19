А.Хуг повідомив, яким чином може бути вирішене питання збройної місії ОБСЄ для України
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Питання щодо створення збройної місії ОБСЄ вирішуватимуть у Відні. Про це кореспонденту УНН повідомив перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг.
Як вважає перший заступник СММ ОБСЄ А.Хуг, таке рішення може прийняти тільки 57 країн-учасниць, і також 57 членів місії ОБСЄ повинні визначити завдання такої місії.
“Якщо таке рішення буде прийняте, можливо, буде потрібно змінити мандат місії або створити нову окрему збройну місію. У будь-якому випадку, це рішення буде прийнято не в Україні, а на засіданні ради ОБСЄ у Відні”, — повідомив А.Хуг.
Нагадаємо, 19 січня А.Хуг відвідав школу в Талаківці.